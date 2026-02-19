Şehir Merkezinde 3 Ayrı Noktada İftar Sofrası

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde üç farklı noktada iftar çadırı hizmete alındı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yanında oluşturulan Ramazan Sokağı, Namık Kemal Meydanı ve Milli İrade Meydanı’nda kurulan iftar çadırlarıyla her gün binlerce vatandaş aynı sofrada oruç açıyor.

Ramazan Sokağı İlk Kez Hayata Geçirildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Sokağı ve etkinlik alanında incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Görgel, şehirde ilk kez hayata geçirilen Ramazan Sokağı’nın, Ramazan ayı boyunca her yaştan vatandaşa hitap edeceğini belirterek, bu alanın Kahramanmaraşlıların buluşma noktası olacağını ifade etti.

Kültürel ve Sosyal Etkinliklerle Dolu Bir Ramazan

Ramazan Sokağı’nda iftar programlarının yanı sıra çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin de düzenleneceğini kaydeden Başkan Görgel, Ramazan ayının manevi iklimini yalnızca sofralarla değil, etkinliklerle de yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Söyleşiler, dinletiler ve geleneksel Ramazan etkinlikleriyle vatandaşların bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Ramazan Bereketi 9 İlçeye Yayılıyor

Ramazan programlarının yalnızca şehir merkeziyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Başkan Görgel, Elbistan, Türkoğlu, Pazarcık, Göksun, Çağlayancerit, Andırın, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerinde de iftar sofralarının kurulacağını açıkladı. Görgel, “Ramazan ayı boyunca hem şehir merkezimizde hem de ilçelerimizde vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşarak bu manevi atmosferi birlikte yaşayacağız” dedi.

Birlik, Beraberlik ve Paylaşma Vurgusu

Başkan Görgel açıklamasını, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştirdiğini vurgulayarak tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan boyunca düzenleyeceği iftar programları ve etkinliklerle Kahramanmaraş’ta Ramazan’ın dolu dolu yaşanması hedefleniyor.