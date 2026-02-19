Yoğun yağışlarla birlikte dere ve çayların debisi yükselirken, bazı bölgelerde dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.
Özellikle kırsal mahallelerde etkili olan taşkınlar nedeniyle ekili alanlarda zarar meydana gelirken, tarım arazilerinin büyük bölümünü su bastı. Vatandaşlar yaşanan olumsuzluklar karşısında zor anlar yaşadı.
Sağanak yağışla birlikte bazı mahalle yolları ve bağlantı güzergâhlarında su birikintileri oluştu. Taşkınlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler riskli bölgelerde önlem aldı.
Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dere yatakları ve su geçiş noktalarına yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.