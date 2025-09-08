Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine düğün salonu önündeki Özcan Özçelik'e (24) silahla ateş açıldı.

Yaralanan Özçelik, çevredekiler tarafından Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Özçelik, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Özçelik'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, kavgada silahı kullandığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen şüpheli T.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.