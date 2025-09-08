2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız ile Luis de la Fuente’nin çalıştırdığı İspanya, E Grubu’nun ikinci maçında karşı karşıya geldi.

İngiliz hakem Michael Oliver’in düdük çaldığı ve Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan İspanya oldu.

Galatasaray Ademola Lookman Transferini Bitiriyor! KAP an meselesi!
Galatasaray Ademola Lookman Transferini Bitiriyor! KAP an meselesi!
İçeriği Görüntüle

A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0'lık skorla mağlup oldu.

İSPANYA, İLK YARIYI 3 FARKLA ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın 6. dakikasında İspanya, Pedri'nin golüyle öne geçti.

22. ve 45+1. dakikalarda Mikel Merino'nun attığı gollerle fark üçe çıktı ve ilk yarı 3-0 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı.

İSPANYA'DAN 6 FARKLI GALİBİYET

İkinci yarıda 53. dakikada Ferran Torres skoru 4-0 yaptı. 58. dakikada Mikel Merino hat-trick yaparak farkı beşe çıkardı. 62. dakikada Pedri bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi.

MİLLİLER, 3 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk puan kaybını yaşayarak 3 puanda kaldı.

İspanya ise üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

SIRADAKİ RAKİP BULGARİSTAN

A Milliler, 3. maçında Bulgaristan deplasmanına gidecek. İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.