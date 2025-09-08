2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız ile Luis de la Fuente’nin çalıştırdığı İspanya, E Grubu’nun ikinci maçında karşı karşıya geldi.

İngiliz hakem Michael Oliver’in düdük çaldığı ve Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan İspanya oldu.

A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya 6-0'lık skorla mağlup oldu.

İSPANYA, İLK YARIYI 3 FARKLA ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın 6. dakikasında İspanya, Pedri'nin golüyle öne geçti.

22. ve 45+1. dakikalarda Mikel Merino'nun attığı gollerle fark üçe çıktı ve ilk yarı 3-0 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı.

İSPANYA'DAN 6 FARKLI GALİBİYET

İkinci yarıda 53. dakikada Ferran Torres skoru 4-0 yaptı. 58. dakikada Mikel Merino hat-trick yaparak farkı beşe çıkardı. 62. dakikada Pedri bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi.

MİLLİLER, 3 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ilk puan kaybını yaşayarak 3 puanda kaldı.

İspanya ise üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

SIRADAKİ RAKİP BULGARİSTAN

A Milliler, 3. maçında Bulgaristan deplasmanına gidecek. İspanya, Gürcistan'ı konuk edecek.