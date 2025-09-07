Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali, Hartlap Mahallesi’nde büyük bir coşkuyla yapıldı.

Festivalde minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşleri olmak üzere dört kategoride müsabakalar düzenlendi.

Festivalde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, karakucak güreşlerinin kültürel bir değer olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu müsabakalar yalnızca spor değil, aynı zamanda kardeşlik, birlik ve beraberliğin de simgesidir. Güreşçilerimizi ve izleyen tüm vatandaşlarımızı böylesi anlamlı bir şölenle buluşturmaktan gurur duyuyoruz.”

Başkan Toptaş, tüm güreşseverlere teşekkür ederek festivale katkı sunan herkese şükranlarını iletti.