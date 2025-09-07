Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali, Hartlap Mahallesi’nde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Festival kapsamında minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşleri olmak üzere dört kategoride müsabakalar yapıldı. Her sıklette kıyasıya rekabet yaşanırken, güreşçiler hem izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı hem de geleneksel güreş kültürünü yaşatmaya devam etti.

Tribünleri dolduran güreşseverler, kıran kırana geçen müsabakaları büyük bir ilgiyle takip etti.

Coşkulu geçen festival, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlarla sona erdi.