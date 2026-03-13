Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.D. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt mensuplarının konakladığı otelde konaklama kaydının bulunduğunu ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

Sanığın örgüt iltisakı gerekçesiyle el konulan şirkette hisse ortağı olduğunu, KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydının bulunduğunu, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığını, FETÖ üyeliğinden haklarında yasal işlem yapılan kişilerin ailelerine finansal destek sağladığı, sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, A.D'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.