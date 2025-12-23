Merkez Çukurova ilçesi Menderes Bulvarı'nda, vatandaşlar tarafından "Amerikan Adası" olarak bilinen göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından çalışma yapıldı.

Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
İçeriği Görüntüle

A A 20251223 40053083 40053073 S E Y H A N B A R A J G O L U K I Y I S I N D A K I K A C A K Y A P I L A R I N T A H L I Y E S I S I R A S I N D A G E R G I N L I K Y A S A N D I

Bu kapsamda alınan yıkım kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, su altı ekipleri ile Devlet Su İşleri, zabıta ve itfaiye görevlileri sabahın erken saatlerinde adaya gitti.

A A 20251223 40053083 40053076 S E Y H A N B A R A J G O L U K I Y I S I N D A K I K A C A K Y A P I L A R I N T A H L I Y E S I S I R A S I N D A G E R G I N L I K Y A S A N D I

Ekipler, boşaltma kararının bildirilmesine rağmen iş yerini boşaltmayanlar için anons yaptı.

A A 20251223 40053125 40053118 S E Y H A N B A R A J G O L U K I Y I S I N D A K I K A C A K Y A P I L A R I N T A H L I Y E S I S I R A S I N D A G E R G I N L I K Y A S A N D I

Bu sırada yıkım çalışmalarını önlemek için 2 kişi kendilerine bıçakla zarar verdi, bazı kişiler de ekiplere tepki gösterdi.

A A 20251223 40053125 40053115 S E Y H A N B A R A J G O L U K I Y I S I N D A K I K A C A K Y A P I L A R I N T A H L I Y E S I S I R A S I N D A G E R G I N L I K Y A S A N D I

Kendilerine zarar veren 2 kişinin yanı sıra ekiplere mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

A A 20251223 40053125 40053117 S E Y H A N B A R A J G O L U K I Y I S I N D A K I K A C A K Y A P I L A R I N T A H L I Y E S I S I R A S I N D A G E R G I N L I K Y A S A N D I

Bazı işletme sahipleri iş yerlerini ateşe verdi.

A A 20251223 40053083 40053078 S E Y H A N B A R A J G O L U K I Y I S I N D A K I K A C A K Y A P I L A R I N T A H L I Y E S I S I R A S I N D A G E R G I N L I K Y A S A N D I

Çıkan yangına, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

A A 20251223 40053090 40053087 S E Y H A N B A R A J G O L U K I Y I S I N D A K I K A C A K Y A P I L A R I N T A H L I Y E S I S I R A S I N D A G E R G I N L I K Y A S A N D I

TOMA eşliğinde adadan sivillerin ve kaçak yapıların sahiplerinin çıkarılmasının ardından yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

A A 20251223 40053083 40053075 S E Y H A N B A R A J G O L U K I Y I S I N D A K I K A C A K Y A P I L A R I N T A H L I Y E S I S I R A S I N D A G E R G I N L I K Y A S A N D I

Göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından çalışma başlatılmış, kaçak yapıların sahiplerine bugüne kadar işletmelerini boşaltmaları için süre verilmişti.