Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda ilk hafta heyecanı Kocaeli’de yaşanacak. Kupadaki açılış maçında Kocaelispor, kendi sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de yoluna devam eden yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde kupaya galibiyetle başlamayı amaçlarken; 1. Lig temsilcisi Erzurumspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde.

Son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Kocaelispor, form avantajını kupaya yansıtmak isterken, Erzurumspor da disiplinli oyunu ve deplasman direnciyle dikkat çekiyor. İki takım için de gruptaki ilk maç olması nedeniyle karşılaşma, hem moral hem de puan tablosu açısından kritik bir önem taşıyor.

KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası C Grubu karşılaşması kapsamında Kocaelispor - Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Aralık Salı günü saat 15.00'te A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

