Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, kupada bugün 3 maç oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.
23 Aralık Salı:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)
15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
2. hafta fikstürünü açıkladı. Kupada ikinci maçlar 13,14 ve 15 Ocak 2026'da oynanacak
Kaynak: AA