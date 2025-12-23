Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti!
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, kupada bugün 3 maç oynanacak. Grup etabında ilk hafta karşılaşmaları, 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak 4 mücadeleyle tamamlanacak.

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Eryaman)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

2. hafta fikstürünü açıkladı. Kupada ikinci maçlar 13,14 ve 15 Ocak 2026'da oynanacak

Kaynak: AA