Adana'da tartışma sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, S.E. merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde karşılaştığı Erdal E. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Kavgaya dönen olayda S.E. yanında taşıdığı bıçakla Erdal E'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdal E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.E. polis merkezine götürüldü.