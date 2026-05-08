Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Adana Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen, 2026 yılı küçükbaş kurbanlık satış fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kurban Bayramına hazır olduklarını belirten Şen, Adana'da canlı erkek koyun ile erkek keçinin kilogramının 400 liradan, damızlık vasfını yitirmiş dişi koyun ve keçinin kilogramının ise 350 liradan satışa sunulduğunu belirtti.

Adana genelinde 6 bin üretici üyeye sahip olduklarını ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Kurbanlığın en sağlıklısı, üyelerimizin meralarda ve dağlarda otlatarak yetiştirdiği, bayramdan 5-6 ay önce besiye aldığı koyun ve keçilerdir. Halkımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe müdürlüklerinin tanımladığı, küpelediği ve sağlık kontrollerini yaptığı üyelerimizin sürülerinden sağlıklı hayvanları almaya özen göstersin."