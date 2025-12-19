Sulama Kanalında Bulunan Cesetle Başlayan Süreç

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi’ndeki sulama kanalında 11 Kasım 2021’de cesedi bulunan Ali E’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında baba M.E. tutuklanmıştı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ekim 2023’teki karar duruşmasında sanığı, “haksız tahrik altında altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay: Haksız Tahrik İndirimi Yetersiz

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, verilen cezada haksız tahrik indiriminin yeterli oranda uygulanmadığı gerekçesiyle hükmü bozdu.

Yargıtay kararında, maktul Ali E’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle aile bireylerine karşı tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet içeren davranışlar sergilediği vurgulandı. Özellikle annesini birden fazla kez darp ettiği, aile bireylerine yönelik agresif tutumlarının süreklilik gösterdiği ifade edildi.

Kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Suç tarihine kadar sanık da dahil olmak üzere tüm aile üyelerine yönelik birden fazla kez tehdit ve hakaret içerikli eylemleri bulunduğunun anlaşılması karşısında maktulden sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan eylemlerin ulaştığı boyut dikkate alındığında haksız tahrik nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası Türk Ceza Kanunu'nun 29/1. maddesi uyarınca makul oranda ceza indirimi yapılması gerekirken asgari oranda indirim tatbik edilmesi suretiyle fazla ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur."

Dosya Yeniden Yerel Mahkemede Görülecek

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık M.E'ye verilen 20 yıl hapis cezasıyla ilgili hükmü bozdu. Kararda, sanığın uyuşturucu bağımlısı olan oğlunu olumsuz tavır takınması nedeniyle tedavi ettiremediği belirtildi. Maktulün bağımlılık nedeniyle çevresine agresif tavırlar sergilediği ve annesini birden fazla kez darbettiği ifade edildi.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından, tutuklu sanık M.E.’nin yargılamasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlanacak. Mahkeme, Yargıtay’ın bozma gerekçelerini dikkate alarak yeniden hüküm kuracak.

Diğer Sanıklar Hakkındaki Süreç

Soruşturma kapsamında, cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettikleri iddiasıyla anne A.E., üvey anne R.S. ve enişte M.Ö. da tutuklanmıştı. Bu üç sanık, 5 Ocak 2022’de tahliye edilmişti.

Yerel mahkeme, M.Ö.’yü “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 7 ay 15 gün, A.E. ve R.S.’yi ise 5’er ay hapis cezasına çarptırmış, sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Bu kararlara yönelik istinaf incelemesi, 1 Şubat 2024’te Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından tamamlanmış ve dosya temyiz için Yargıtay’a gönderilmişti.