İstanbul’daki evinde fenalaşarak kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata döndürülmüş ancak yaşanan sürecin ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Edinilen bilgilere göre Fatih Ürek’in kalbi yaklaşık 20 dakika boyunca durmuş, bu kritik sürenin ardından yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırılmıştı. Ancak uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle sanatçının yoğun bakımda uyutulduğu ifade edilmişti.

Yaklaşık iki aydır yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki Ürek’in durumunun son dönemde iyi yönde ilerlemediği ve tıbbi olarak “bitkisel hayata benzer bir tablo” içinde olduğu iddia edildi.

Menajerinden Açıklama Geldi

Ürek’in menajeri Mert Siliv'den konuyla ilgili açıklama geldi. Siliv, yaptığı açıklamada Fatih Ürek’in durumunun stabil olduğunu söyleyerek, "Fatih bitkisel hayata girmedi, durumu hâlâ stabil. İnşallah uyanmasını bekliyoruz" dedi.

Ürek’in zaman zaman kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı, ancak uzun süredir yatağa bağlı kalması nedeniyle bası yaralarının oluştuğu ve bunun da genel sağlık durumunu olumsuz etkilediği aktarıldı.

Ünlü sanatçıdan gelecek olumlu bir haber, sevenleri ve sanat camiası tarafından umutla bekleniyor.