Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan Fenerbahçe, yoluna namağlup devam eden tek takım konumunda bulunuyor. Son maçında TÜMOSAN Konyaspor’u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, rakiplerinin puan kaybettiği haftada avantajı iyi kullanarak 36 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Eyüpspor Kümede Kalma Mücadelesi Veriyor

Ev sahibi ikas Eyüpspor ise 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 13 puanla 17. sırada yer alıyor. Teknik direktör Orhan Ak yönetiminde oynadığı 8 lig maçında 2 galibiyet alan İstanbul temsilcisi, alt sıralardan uzaklaşmak için Fenerbahçe karşısında sürpriz arıyor.

Maç Günü, Saati ve Yayın Bilgisi

Eyüpspor – Fenerbahçe karşılaşması, 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 HD kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe’de 5 Eksik

Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe’de 5 futbolcu forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene kadroda yer almazken, sakatlıkları süren Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü de maçta görev yapamayacak.

Ayrıca sarı-lacivertli ekipte Edson Alvarez, kart sınırında bulunuyor. Meksikalı oyuncu, Eyüpspor maçında sarı kart görmesi halinde ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Eyüpspor’da Sakatlıklar Dikkat Çekiyor

Ev sahibi ekipte ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.