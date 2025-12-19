Rojin Kabaiş Nasıl Kayboldu?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek ayrıldı. Genç kızdan bir daha haber alınamazken, cansız bedeni 15 Ekim’de Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Köyü sahilinde bulundu.

Adli Tıp Raporu ve DNA Bulguları

Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlendi. Ancak raporda dikkat çeken bir diğer detay, Kabaiş’in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesi oldu.

Van ve Diyarbakır barolarına bağlı avukatların talebi üzerine açıklanan detaylı raporda, DNA örneklerinin göğüs ve vajina bölgelerinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine hukukçular, dosyada cinsel saldırı ihtimalinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

134 Kişiden DNA Örneği Alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, cenazenin bulunmasının ardından, temas etmiş olabilecek kişilerin DNA profillerinin karşılaştırılması talimatını verdi. Bu kapsamda 134 kişiden DNA örneği alındı. Adli Tıp Kurumu’nun incelemesinde, söz konusu DNA’ların rastlantısal temas sonucu bulaşma ihtimali taşımadığı ve bu ihtimalin dışlandığı kaydedildi.

Bakan Tunç Son Gelişmeyi Aktardı

Bakan Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Rojin Kabaiş’in telefonunda 10 haneli bir şifre bulunduğunu belirterek, “Bu şifrenin çözülmesine yönelik teknik çalışmalar şu anda devam ediyor” dedi.

Telefon İncelemesi İspanya’da Sürüyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Rojin Kabaiş’e ait cep telefonu ileri teknik inceleme yapılmak üzere İspanya’ya gönderilmişti. İspanya Adalet Bakanlığı’nın Türkiye’nin adli yardım talebini kabul etmesi üzerine telefon, savcılık görevlilerince yetkililere teslim edildi.

Adalet Bakanı Tunç, telefonun kilidinin açılmasının ardından yapılacak dijital incelemelerin soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Tunç, “Daha önce yapılan dijital ve fiziki delil incelemelerinden net bir sonuca ulaşılamamıştı. Telefonun çözülmesiyle birlikte olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak yeni verilere ulaşılmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.