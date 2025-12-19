Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu bir havanın etkisi altında olacakken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor.

Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Ancak hafta sonu ile birlikte hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak. Pazar gününden itibaren batı bölgelerden yurda giriş yapması beklenen yağışlı sistemle birlikte, özellikle iç ve batı kesimlerde sağanak yağışlar etkili olacak.

Güncel meteorolojik tahminlere göre pazar günü; Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun iç ve batı kesimlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Yetkililer, hafta sonu planı yapacak vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.



