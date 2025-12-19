Adana'da özel halk otobüsü şoförü, tartıştığı motosiklet sürücüsü kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, motosiklet sürücüsü D.O. (51), merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolcu almak için bir süre bekleyen özel halk otobüsü sürücüsü K.C'nin (38) hareket etmemesine tepki gösterdi.

Tartışmanın ardından kavga eden D.O. ve K.C'yi otobüsteki yolcular ayırdı.

Motosiklet sürücüsü D.O, daha sonra polis merkezine giderek K.C'den şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otobüs sürücüsü K.C'yi gözaltına aldı.