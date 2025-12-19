Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Aralık ayının ilk gününe göre gram altın 160,41 lira artışla yüzde 2,77 değer kazanırken, yıl genelindeki yükseliş dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Gram Altında Yıllık Kazanç Yüzde 99’a Dayandı

Yılbaşı başlangıcında 2.994,70 liradan işlem gören gram altın, 2.952,2 lira artarak yüzde 98,58 oranında değer kazandı. Son bir yıllık performansa bakıldığında ise gram altın 2.975,48 liradan 5.946,85 liraya yükselerek yaklaşık yüzde 99,86’lık artış kaydetti.

Ons Altın Gücünü Koruyor

Ons altın da yükseliş trendini sürdürüyor. Ayın ilk gününe göre 94,88 dolar artan ons altın, yüzde 2,24 değer kazandı. Yılbaşı başlangıcında 2.640,22 dolar olan ons altın, 1.686,87 dolarlık artışla yüzde 63,89 oranında yükseldi.

Son bir yıllık verilere göre ons altın, 2.646,83 dolardan 4.327,09 dolara çıkarak yüzde 63,48 değer kazancı yaşadı.

19 Aralık Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: 5.950 TL

Çeyrek altın: 9.822 TL

Cumhuriyet altını: 39.140 TL

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yılın son günlerine yaklaşılırken yatırımcıların temkinli ancak yakından izlediği bir tablo ortaya koyuyor.