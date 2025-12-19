Başarılı bir cerrahken doğduğu topraklara dönen Serhat, Urfa’daki iki köklü aile arasındaki kan davası nedeniyle büyük bir çıkmazın içine sürüklenir. Ailesinden gizlice evlendiği Melek’in yanı sıra, kan davasını bitirmek amacıyla Yıldız’la imam nikâhı kıymaya zorlanır. Böylece Serhat, yalnızca gücüyle değil, aşkıyla da ağır bir sınavdan geçer.

Nergis’in, Sevde’den öğrendiği gerçek her şeyi değiştirdi. Melek’in gerçek babasının Ziyan olduğu gerçeği, Yelduran ve Kordağlı aileleri arasındaki düşmanlığı yeni bir boyuta taşıdı.

Serhat’ın Boşanma Kararı Herkesi Sarsıyor

Serhat’ın ani boşanma kararının yankıları büyüyor. Kararın arkasındaki ismi öğrenen Melek ise derin bir hayal kırıklığı yaşar.

Yıldız’ın Korkusu, Serhat’ın Sessiz Planı

Kan davasını sona erdirme anlamını yitiren evlilik, Yıldız’ı derin bir korkuya sürükler. Eğitim hayalleri olan genç kadın, Serhat’ın kendisini boşayacağı endişesiyle ondan uzak durmaya çalışır. Ancak Serhat’ın Yıldız’a dair planları, onun düşündüğünden çok daha farklıdır.

Maden arazisinden çıkan tarihi eserler, Kordağlılar ve Yelduranlar arasında yeni bir güç savaşı başlattı. Kordağlılar, Akif ile gizli bir iş birliğine girerek durumu kendi lehine çevirmeye çalıştı.

Ateşli Sahne Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği dizinin 13. bölümünde Melek’in, Yıldız ve Serhat’ı yakaladığı sahneler izleyiciyi şaşırttı. Bölümde yer alan ateşli sahneler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kimi izleyiciler sahneleri beğenirken kimi izleyiciler ise eleştirilerini dile getirdi.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Melek’in babasıyla ilgili gerçeğin yayılmasıyla, iki aile arasında "kan davası" dinamikleri yeniden tetiklenebilir. Ziyan Ağa ve Sultan arasındaki eski defterler daha fazla açılacak.

Serhat’ın hem Melek’e olan aşkı hem de Yıldız’a karşı duyduğu sorumluluk arasında nasıl bir yol izleyeceği netleşecek. Serhat’ın Yıldız’a karşı "beklenmedik" yaklaşımı, ikili arasındaki buzları eritebilir.

Dizideki sırlar sadece başrollerle sınırlı değil; konaktaki herkesin geçmişinden gelen bir "günahı" olduğu vurgulanıyor. Önümüzdeki bölümlerde Deli Sevde karakterinin bildiği diğer sırlar da olayların gidişatını belirleyecek.