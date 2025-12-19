Başarılı bir cerrahken doğduğu topraklara dönen Serhat, Urfa’daki iki köklü aile arasındaki kan davası nedeniyle büyük bir çıkmazın içine sürüklenir. Ailesinden gizlice evlendiği Melek’in yanı sıra, kan davasını bitirmek amacıyla Yıldız’la imam nikâhı kıymaya zorlanır. Böylece Serhat, yalnızca gücüyle değil, aşkıyla da ağır bir sınavdan geçer.

Nergis’in, Sevde’den öğrendiği gerçek her şeyi değiştirdi. Melek’in gerçek babasının Ziyan olduğu gerçeği, Yelduran ve Kordağlı aileleri arasındaki düşmanlığı yeni bir boyuta taşıdı.

Halef Koklerin Cagrisi 7701 Galeri Resim C2F5Eb4E 059D 4Bc6 Ba8E 1E8E0E5E0Be1

Serhat’ın Boşanma Kararı Herkesi Sarsıyor

Serhat’ın ani boşanma kararının yankıları büyüyor. Kararın arkasındaki ismi öğrenen Melek ise derin bir hayal kırıklığı yaşar.

G8Eia Qb Xs A At Ga6

Yıldız’ın Korkusu, Serhat’ın Sessiz Planı

Kan davasını sona erdirme anlamını yitiren evlilik, Yıldız’ı derin bir korkuya sürükler. Eğitim hayalleri olan genç kadın, Serhat’ın kendisini boşayacağı endişesiyle ondan uzak durmaya çalışır. Ancak Serhat’ın Yıldız’a dair planları, onun düşündüğünden çok daha farklıdır.

Halef Koklerin Cagrisi 7701 Galeri Resim Ab449Abd 1865 4C70 Aae2 D172455845Ec

Maden arazisinden çıkan tarihi eserler, Kordağlılar ve Yelduranlar arasında yeni bir güç savaşı başlattı. Kordağlılar, Akif ile gizli bir iş birliğine girerek durumu kendi lehine çevirmeye çalıştı.

Halef Koklerin Cagrisi 7701 Galeri Resim C149Fde6 4Adf 47Ee 959D Ee3420B4504A

Ateşli Sahne Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği dizinin 13. bölümünde Melek’in, Yıldız ve Serhat’ı yakaladığı sahneler izleyiciyi şaşırttı. Bölümde yer alan ateşli sahneler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kimi izleyiciler sahneleri beğenirken kimi izleyiciler ise eleştirilerini dile getirdi.

Taşacak Bu Deniz 9. Bölüm Full HD | Adil ve Esme yüzleşiyor
Taşacak Bu Deniz 9. Bölüm Full HD | Adil ve Esme yüzleşiyor
İçeriği Görüntüle

G8 X Iczb X Q A Y D Uyn

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Melek’in babasıyla ilgili gerçeğin yayılmasıyla, iki aile arasında "kan davası" dinamikleri yeniden tetiklenebilir. Ziyan Ağa ve Sultan arasındaki eski defterler daha fazla açılacak.

Serhat’ın hem Melek’e olan aşkı hem de Yıldız’a karşı duyduğu sorumluluk arasında nasıl bir yol izleyeceği netleşecek. Serhat’ın Yıldız’a karşı "beklenmedik" yaklaşımı, ikili arasındaki buzları eritebilir.

G8Du S39 X U A A Yw C6

Dizideki sırlar sadece başrollerle sınırlı değil; konaktaki herkesin geçmişinden gelen bir "günahı" olduğu vurgulanıyor. Önümüzdeki bölümlerde Deli Sevde karakterinin bildiği diğer sırlar da olayların gidişatını belirleyecek.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 14. BÖLÜM 1. FRAGMANI