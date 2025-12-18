Bu hafta vizyona giren filmler arasında büyük yapımlar ve dikkat çeken yerli projeler öne çıkıyor.

1. Avatar: Ateş ve Kül

James Cameron imzalı “Avatar: Ateş ve Kül”, serinin üçüncü filmi olarak Pandora’da giderek büyüyen çatışmaları ve Jake ile Neytiri’nin ailesinin yaşadığı kaybı merkeze alıyor. Filmde, Na’vi halkının agresif bir kolu olan Kül İnsanları ile yaşanan gerilim izleyiciyle buluşuyor.

2. Hind Rajab’ın Sesi

Festival yolculuğunda birçok ödül kazanan “Hind Rajab’ın Sesi”, Gazze’de yaşanan dramatik bir hikâyeyi beyaz perdeye taşıyor. Kaouther Ben Hania’nın yönettiği film, beş yaşındaki Filistinli Hind Rajab’ın yaşadıklarını insani bir bakışla anlatıyor.

3. Doğudan Fragmanlar

Yerli yapımlar arasında yer alan “Doğudan Fragmanlar”, 1916 yılında Trabzon’u tehdit eden Rus işgali sırasında iki kadının zorlu yolculuğunu konu alırken, dönemin atmosferini güçlü bir anlatımla yansıtıyor.

4. Şahinbey: Saatin Sırrı

Haftanın animasyon filmi “Şahinbey: Saatin Sırrı” ise Gaziantep savunmasını araştıran bir grup çocuğun, gizemli bir saatin peşinde yaşadığı macerayı konu ediniyor. Film, tarih ve macerayı bir araya getirerek özellikle genç izleyicilere hitap ediyor.