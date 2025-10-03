Adana – Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, İncirlik Park Alanı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen araçta çıkan yangın paniğe neden olurken, otobüste bulunan yolcular hızla tahliye edildi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak otobüs, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.