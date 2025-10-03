UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Edward Iordanescu’nun çalıştırdığı Polonya ekibi Legia Varşova ile Thomas Reis yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor, Fransız hakem Jeremie Pignard’ın düdük çaldığı müsabakada Municipal Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Samsunspor, konuk olduğu rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

SAMSUNSPOR, TEK GOLLE KAZANDI

Samsunspor, karşılaşmanın 10. dakikasında Anthony Musaba'nın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti.

İlk devrede başka gol sesi çıkmazken devreye Samsunspor'un tek gollü üstünlüğü ile girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmazken temsilcimiz Polonya'da 3 puanının sahibi oldu.

27 YIL SONRA İLK

Samsunspor, Avrupa kupalarında 27 yıl sonra ilk galibiyetini elde etti.

Temsilcimiz son olarak 25 Temmuz 1998 tarihinde İngiliz ekibi Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etmişti.

Bu galibiyetle birlikte Samsunspor, Avrupa'daki 7. galibiyetini elde etti.

SAMSUNSPOR, GALİBİYETLE BAŞLADI

Bu sonuçla beraber Samsunspor, Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı. Legia Varşova ise açılışı puansız yaptı.