Borç Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Edinilen ilk bilgilere göre cinayet, alacak-verecek meselesi yüzünden çıktı. Maktul M.Ç. ile cinayet şüphelisi A.K. arasındaki tartışma, A.K.'nin evinin önünde başladı. Yaşanan hararetli tartışmanın sebebi, M.Ç.'nin iddiaya göre 10 altınlık borcunu ödememesiydi. Tartışmanın büyümesi üzerine, 83 yaşındaki A.K. av tüfeğiyle M.Ç.'ye ateş ederek onu öldürdü.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ardından cinayet tüfeğini evinde bırakan şüpheli A.K. kaçtı. Bölgeye sevk edilen Jandarma ekipleri, olayın hemen ardından geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekiplerin titiz takibi sonucu, 83 yaşındaki cinayet şüphelisi A.K., olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ç.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüphelinin Jandarma'daki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.