Adana'da bir tırda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir tırı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Tırda arama yapan ekipler, dorsedeki poşetlerde 16 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.