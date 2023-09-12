Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Mahmut Özcan'dan (37) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Özcan'ın yakınları, jandarma ekipleriyle birlikte ilçede arama çalışmasına katıldı.
Yapılan arama çalışmaları sırasında Özcan'ın, 01 KV 679 plakalı otomobili, Göller Yaylası Elma Dere mevkisinde şarampole devrilmiş halde bulundu.
Bunun üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aracı kontrol eden ekipler, sürücü Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özcan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)