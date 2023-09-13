İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yağma ve tefecilik suçlarına karışarak haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 8 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 7'si yakalandı.

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Aramalarda ruhsatsız tabanca, 203 mermi, 1 milyon 750 bin lira tutarında çek, alacak notlarının bulunduğu defter ve farklı kişilere ait 2 kredi kartı ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.