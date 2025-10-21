Olay, Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye 2 itfaiye arazözü ve 1 su tankeri sevk edildi. Tek katlı evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Yangının ardından soğutma çalışmaları da tamamlandı. Ekipler merkeze dönüş yolundayken, 01 BT 461 plakalı itfaiye arazözü, aynı mahalle içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Kazada 2 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.