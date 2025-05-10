Adana Kafe ve yeni nesil kütüphane “Bilgisaray”ın açılışı yapıldıADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP’li belediyelerin SGK borçları nedeniyle, daha önce görülmemiş şekilde ağır yük altında bırakıldığı günlerde dahil halka hizmet etmenin, Adana’nın ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmenin yolunu buluyor.

Adana’nın ilk yeni nesil kütüphanesi “Bilgisaray” ile Ada Kafe’nin açılışı, Sarıçam İlçesi Çarkıpare Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda yapıldı. Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, siyasiler, muhtarlar, bürokratlar ve Sarıçamlılar katıldı.

YENİ PARKLAR, KÖPRÜLER YAPILACAK

Yeni nesil kütüphane Bilgisaray ile Ada Kafe’nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, büyük parklarda gençlerin, öğrencilerin rahat ders çalışabileceği mekanlar inşa ettiklerini ve bunların sayısını artırdıklarını kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Sarıçam Atatürk Parkı; 42 bin 500 metrekare alanda kurulu, Adana’da son yıllarda yapılan en güzel park. Biri 100. Yıl Mahallesi’nde, biri Belediye Evleri’nde olmak üzere 2 biyolojik park daha yapacağız.”

Sarıçam’a ve Adana’ya yapılan bazı hizmetlerle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, Osmangazi Mahallesi’nde 45 bin metrekareye yapılacak özel bir park için hazırlıklara başlandığını duyurdu, bir kreş ve iki büyük köprü için harekete geçeceklerini söyledi.