Adıyaman'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, çeşitli suçlardan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.A'yı saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA