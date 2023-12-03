Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kargalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında hayvan alacak verecek meselesi yüzünden başlayan sözlü sataşma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesinin ardından M.Ö., H.Ö., N.Ö., M.Ö. H.V.Ö. N.Ö. ve C.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Kargalı Köy Muhtarı H.V.Ö. ile birlikte 4 şahıs gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği Kargalı köyünde ve Besni Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı.