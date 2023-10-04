Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Y.Ç. idaresindeki 06 ADK 266 plakalı hafif ticari araç ile Y.C.K. yönetimindeki 80 ADN 844 plakalı motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcu, Kahta İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi