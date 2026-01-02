Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde etkisini artıran kar yağışlarının ardından önemli bir uyarıda bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan toplam 28 ilde çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Özellikle kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı bölgelerde riskin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayandırılan açıklamada; Karadeniz Bölgesi’nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt’un, İç Anadolu’da Sivas’ın risk altında olduğu belirtildi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari’de; Güneydoğu Anadolu’da da Siirt ve Şırnak’ta çığ tehlikesine dikkat çekildi.

AFAD, özellikle eğimli ve dik yamaçlarda yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgularken, riskli bölgelerde bulunan kişilere SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığını açıkladı. Açıklamada, zorunlu olmadıkça bu alanlara girilmemesi, resmi kurumların uyarılarının takip edilmesi ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.