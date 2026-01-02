Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hızlı ve pratik ödeme imkânı sunan temassız ödemelerde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara ilettiği düzenlemeye göre, temassız ödemelerde uygulanan şifresiz işlem limiti 15 Ocak itibarıyla artırılıyor.

Daha önce 1 Temmuz 2024’te 1.500 TL’ye yükseltilen limit, artan fiyatlar ve günlük harcamalardaki değişim dikkate alınarak 2.500 TL olarak güncellendi. Böylece tüketiciler, marketten giyime, akaryakıttan restoran harcamalarına kadar pek çok ödemeyi şifre girmeden, daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Yeni düzenlemenin, özellikle yoğun saatlerde kasa önlerindeki bekleme sürelerini azaltması ve temassız ödeme kullanımını daha da yaygınlaştırması bekleniyor. Bankalar, güvenlik gerekçesiyle belirli sayıda işlemden sonra ya da riskli görülen harcamalarda yine şifre talep edebilecek.

Limitin 2.500 TL’ye çıkarılması, dijital ödeme alışkanlıklarında yeni bir dönemin kapısını aralarken, kullanıcıların günlük hayatında da güvenlik tedbirlerini önemli ölçüde artırmış olacak.