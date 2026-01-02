112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ayaklıcaoluk Mahallesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, vatandaşları güvenli noktalara aldı.

Benzer bir durum Elbistan ilçesine bağlı Horhor Mahallesi’nde de yaşandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında, AFAD ekipleri başarılı bir tahliye gerçekleştirdi.



Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. AFAD ekiplerinin ise sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.