Kahramanmaraş’ta kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma etkisini artırdı. Özellikle kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşların günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Yoğun kar ve don olayına karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 858 personel ve 228 araçla karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, başta kırsal bölgeler olmak üzere kapalı yolların ulaşıma açılması için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu’nda 20, Onikişubat’ta 52, Afşin’de 3, Andırın’da 14, Çağlayancerit’te 7, Ekinözü’nde 15, Elbistan’da 28, Göksun’da 3, Nurhak’ta 4 ve Pazarcık’ta 45 kırsal mahallenin yolu için müdahale sürüyor.

Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, zorunlu olmadıkça özel araçlarla yola çıkılmaması çağrısında bulundu. Karla mücadele çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak devam edeceği belirtildi.