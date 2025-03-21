Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Başkanlığı öncülüğünde Ve ATAK DER Kadın Kolları Genel Başkanı Betül Kayaalp’in Katılımları İle Kahramanmaraş İl Başkanlığı Tarafınca İsmail Kurtul İlköğretim Okulu Öğrencilerine Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünce Birinci Sınıf Öğrencilerine Yönelik 112 Sağlık Ve İlk Yardım Eğitimi Verildi.

Atak Der Kahramanmaraş İl Başkanı Ercan Şen ise bu millete ve geleceğimizin çocuklarına en iyi şekilde hizmet etmeye ATAK DER ailesi olarak devam edeceğini Kahramanmaraş Ve Milletimiz adına duyuruyoruz ifadelerini kullandı.