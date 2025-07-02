Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Gerger Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Edinilen ilk bilgilere göre kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, traktörlerle yangına müdahale ederek alevlerin diğer tarlalara sıçramasını önledi. Yoğun çaba sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangının neden olduğu maddi hasarın boyutu, yapılacak detaylı hasar tespit çalışmalarıyla netlik kazanacak. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.