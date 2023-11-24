Afşin Sağlık Yüksekokulunda düzenlenen törenle KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve KSÜ Senato Üyeleri Yüksekokul bünyesinde kurulan Safiye Hüseyin Elbi Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “Bahçelievler Kampüsünde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültemiz 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Fakültemize ait kütüphanede bulunan bir kısım kitaplarla ve birkaç yayın evinin desteği ile Afşin Sağlık Yüksekokulumuzun ve Meslek Yüksekokulumuzun önemli bir ihtiyacı olan kütüphanemizi kurduk.

Kütüphanemizin kapasitesini daha da arttırmak için çeşitli yayınevlerinin de destekleri olacak. Afşin Sağlık Yüksekokulumuz bünyesinde kurulan Safiye Hüseyin Elbi Kütüphanesinin ismi de bir o kadar anlamlı ve övgüyle bahsetmeye değer. Türkiye’de modern hemşireliğin öncüsü olan Safiye Hüseyin Elbi, Balkan savaşı ve I. Dünya savaşında gönüllü hastabakıcılık yapmış, yurdun birçok yerinde hemşire ve ebe olarak şefkat ve meslek aşkıyla çalışmıştır.

Yüksekokulumuzda eğitim gören hemşire ve ebelerin Safiye Hüseyin Elbi’nin adını taşıyan kütüphaneden istifade ederek, vakti geldiğinde aynı ruh ve azimle görev yapacağından eminim. Bu duygularla Safiye Hüseyin Elbi Kütüphanesinin Yüksekokulumuza ve Meslek Yüksekokulumuza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Törenin ardından Rektör Yasım, KSÜ Senato Üyeleri ve öğrenciler kütüphaneyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Açılışı gerçekleştirilen Safiye Hüseyin Elbi Kütüphanesinde Genel Konular, Felsefe/Psikoloji, Din, Toplum Bilimleri, Dil ve Dil Bilim, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji (Uygulamalı Bilimler), Sanat (Güzel Sanatlar), Edebiyat/Retorik ve Coğrafya/Tarih gibi pek çok farklı içerikteki 2 bine yakın kitap kütüphanedeki raflarda yerini aldı.