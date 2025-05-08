İlçede, daha önce Kahramanmaraş merkezde hizmete giren 400 yataklı Devlet Hastanesi’nin yanı sıra, Türkoğlu’nda 120 yataklı, Nurhak’ta 56 yataklı hastaneler hizmet vermeye başladı. Ayrıca, 600 yataklı Ferhuş bölgesi hastanesinde altyapı çalışmaları sona erdi. Sağlık Bakanlığı ise şimdi Afşin’de, 78 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek dev sağlık üssü projesine başladı.

Mart 2024 itibarıyla inşaat çalışmalarına başlanan hastanenin proje çalışmaları tamamlandı. 44 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane, sağlam zemin üzerine 220 sismik izolasyon noktasıyla inşa ediliyor.

Hastanede 16 erişkin yoğun bakım, 10 yeni doğan yoğun bakım, 10 acil servis yatağı, 34 poliklinik odası ve ihtiyaca göre artırılabilir kapasite bulunacak. Ayrıca, 6 tam donanımlı ameliyathane sayesinde cerrahi müdahalelerde modern tıbbi imkanlar bölgede hizmet verecek.