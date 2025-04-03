Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 3 sanık toplam 204 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 19 Haziran 2023’te Alimpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mehmet Karakoç (20) ve kardeşi Abdulkadir Karakoç (17), 3 kişiyle birlikte silahlı saldırıya uğradı.

Kurşunların hedefi olan iki ve JASAT ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen baba A.A. ile oğulları B.H.A. ve Ö.N.A’yı gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 10 ay süren yargılama sürecinin ardından Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, baba A.A. ve oğlu Ö.N.A’yı 2 kez ‘kasten öldürme’ ve 3 kez ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 82’şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H.A. ise aynı suçlardan 60 yıl hapis cezası aldı.

Mahkemenin kararının ardından sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevine gönderildi.