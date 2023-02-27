Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası bağlı 45 gönüllü berber ve kuaför, Afşin’e kurulan çadır kentlerde kalan depremzedelerin tıraşını ve kişisel bakımlarını yaptı.

Çorum’da berber dükkanı işleten ve gönüllü olarak Afşin’e gelen Tuncay Boran, “Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odamızın desteğiyle depremden etkilenen Afşin’e geldik. Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sağladıkları için. Çorum Afşin için tek yürek oldu. Şuanda Çorum tüm imkanlarıyla depremzede kardeşlerimiz için Afşin’de. Berberler ve kuaförler olarak bizlerde destek olmak istedik.

- “Yaraları beraber saracağız”

45 kişilik berber ve kuaför ekibiyle Afşin’e geldiklerini ifade eden Boran, “ Çadır kentlerimizde kalan vatandaşlarımızın saç ve sakal tıraşlarını yapıyoruz. Gönüllü olarak bize destek olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dükkanımızda müşterilerimize nasıl tıraş hizmeti veriyorsak burada da depremzede vatandaşlarımıza aynı şekilde hizmet veriyoruz. Yaraları beraber saracağız inşallah.” ifadelerine yer verdi.

Boran, Afşin’de kurulan çadır kentlerde kalan depremzedelerin tıraş ve kişisel bakımlarını yaptıktan sonra da Hatay’a ve Adıyaman’a giderek oradaki depremden etkilenen vatandaşlara aynı hizmeti vermek istediklerini belirtti.

- “Bizleri kahraman Çorumlular diye karşıladılar”

Çorum’a bağlı Sungurlu ilçesinde gelen güzellik uzmanı ve kadın kuaförü Reyanet Sabuk Taşdemirli de, “Depremzede kardeşlerimiz için Afşin’e gönüllü olarak geldim. Özellikle çocuklarımız ve bayanlarımızın saç kesimi ve kişisel bakımları için geldik. Güzel bir ortam ile karşılaştığım için çok mutluyum. Buraya çok üzülerek gelmiştim, çok üzüleceğimi düşünmüştüm ama onların o umutlu bakışları, bizleri kahraman Çorumlular diye karşılamaları bizleri çok mutlu etti. Şuanda çadır kentte kalan her bireye ulaşmaya çalışıyoruz. Herkesin buraya gelmesini ve depremzede arkadaşlarımıza destek olmasını isterim. Afşin’deki depremzede kardeşlerimizin gözündeki o ışığı gördükten sonra Çorum’a içim rahat bir şekilde döneceğim” diye konuştu.

Saç kesim hizmeti alan depremzede Mevlüt Polat ise, Çorum’dan gelen berber ve kuaförlere teşekkür etti.