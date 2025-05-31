Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
Foto Galeri: Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Edinilen bilgilere göre, Afşin’in Erçene kavşağında bilinmeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afşin trafik kazası, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gösterdi.