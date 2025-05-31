Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afşin’in Erçene kavşağında bilinmeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afşin trafik kazası, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gösterdi.