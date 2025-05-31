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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!

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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
11 / 17
Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
12 / 17
Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
13 / 17
Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
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Afşin’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
Tuğrulhan BAYRAKTAR
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Tuğrulhan BAYRAKTAR
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