Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kom Şube Müdürlüğü ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yazıköy Mahallesi, Elbistan-Göksun karayolunda seyir halinde olan otomobile operasyon yaptı. İçerisinde H.K (38), S.K (26), İ.K’nin (29) bulunduğu otomobilde ve yapılan üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle birlikte 2 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve silahlara el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

