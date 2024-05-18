Türkiye’nin her il ve ilçesinde 25 personelden oluşan, afet ve acil durumlarda görev alacak Arama ve Kurtarma Birimi ekipleri Afşin’de de deprem tatbikatı yaptı.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Afşin’de 300 öğretmene Arama ve Kurtarma konusunda geçtiğimiz aylarda seminer vermişti. 6 gündür de sahada tatbikat yapan 30 gönüllü öğretmenler, yaptığı tatbikatla gerçeği aratmadı.

Atlaskent evleri enkazında, AFAD ekiplerinin desteğiyle MEB AKUB ekipleri deprem sonrası enkazda kalan kişilerin kurtarılması senaryosunu gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma birim lideri Muhammet Kılıçsallayan, teorik bilgilerin tatbikat alanında yapılan uygulamayla değerli hale geldiğini anlattı.

Kılıçsallayan, “100 bin kamu personelinin eğitilmesi projesi kapsamında bakanlıklarımızın protokol, AFAD ekibimizle birlikte biz Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerimize, gönüllü öğretmenlerimize deprem arama kurtarma eğitimi veriyoruz. Şu anda da arkamızda bu eğitim neticesinde bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız öğrendiklerini burada uygulama sahasında uygulamış oluyorlar. Ve eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Malumunuz şehrimiz ve ülkemiz deprem kuşağı, deprem bölgesi, afet ülkesi aynı zamanda da. Burada insan kaynağının özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ciddi bir insan kullanılması anlamında Afşin özelinde söyleyecek olursak daha önce üç yüz öğretmenimizle gönüllü istekli arkadaşlarımız bunlar. Öğretmenlerimize 10 saatlik bir arama kurtarma anlamında bir seminer gerçekleştirdik. Seminere katılan arkadaş da 30 öğretmenimiz de bugün eğitim faaliyetimizi tamamladık. Bugün de tatbikatımızla, eğitim faaliyetimizi sonuçlandırıyoruz. Afet olmasın istiyoruz ama olası afetlere de biz tüm öğretmenler, Milli Eğitim camiası olarak hazır olmak istiyoruz. Afşin, MEB AKUP ekibimiz, aynı da kurulmuş olduğu bir resmiyet kazanmış oldu ve yetkilendirilmiş oldu bu eğitimle beraber. Afşin MEB AKUB ekibimizin de Afşinimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.