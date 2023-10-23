Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, R.K. (21) tarafından kullanılan 46 AHC 161 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı ve araç ortadan ikiye ayrıldı. Kazada sıkışan R.K. ve R.B. (22) vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, R.B. hayatını kaybederken, R.K.'nın hayati tehlikesi devam ettiği için Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.