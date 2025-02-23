Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çobanbeyli Kavşağı Kıraç Un Fabrikası önünde gerçekleşti. 46 ACF 652 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak devrildi. Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Afşin Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, kazaya karışan araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.