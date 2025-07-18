Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Gerger Mahallesi’nde meydana gelen samanlık yangını, mahalle sakinleri arasında korku ve paniğe yol açtı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayılma riski oluşturdu.

Samanlıktan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yangına hızla ve etkili bir şekilde müdahale eden ekipler, çevredeki yapılara sıçramadan yangını kontrol altına almayı başardı.

Soğutma çalışmalarıyla yangının tamamen söndürülmesinin ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Mahalle sakinleri ise itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle derin bir nefes aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Afşin’de benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapan yetkililer, yangın ihbarlarının zamanında yapılmasının ve itfaiyenin hızlı müdahalesinin büyük felaketlerin önüne geçtiğini vurguladı.