Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Çoğulhan Mahallesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 01 NB 950, 46 U 1664 ve 46 EV 164 plakalı 3 otomobil zincirleme kaza yaptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.